Insieme per ripartire. Ciro: “Noi, abituati a soffrire e combattere”. Diaconale: “Lazio danneggiata dai media”, Rizzoli conferma: “Giusto il rigore”

NEWS DELLA GIORNATA – C’è rammarico in casa Lazio dopo il pareggio contro il Sassuolo: i biancocelesti sprecano una grossa occasione di volare per la corsa Champions, e soprattutto dimostrano ancora una volta di non sapere mantenere il vantaggio iniziale. Quanti punti buttati con le ‘piccole’ sul finale!

POLEMICHE SUL RIGORE – Non si placano le polemiche sul rigore assegnato alla Lazio. Secondo Diaconale, la squadra biancoceleste viene costantemente “danneggiata dai media”, ma Rizzoli conferma la decisione di Abisso: il penalty a favore dei biancocelesti è sacrosanto, ecco il perché.

RIPARTIRE – Mai mollare. Acerbi, Correa e Luis Alberto in coro esortano il popolo biancoceleste a crederci. Ciro Immobile, non al meglio della condizione, affida i social una dedica ai tifosi: Non sarà qualche critica a distruggere un legame unico: noi, abituati a soffrire e combattere”.

CORSA CHAMPIONS – Tutti vogliono la Champions: Borja Valero, centrocampista dell’Inter, ci spera mentre Spalletti si definisce sereno. A puntare il quarto posto c’è anche l‘Atalanta di Gasperini: “Siamo tutti lì“, ha detto il mister della Dea dopo il pareggio con i nerazzurri. Secondo Galante è proprio la squadra milanese ad essere al momento in vantaggio sulle altre.

MILAN-LAZIO – Sul quarto posto potrebbe dirla lunga la prossima gara di campionato tra Milan e Lazio: stando alle parole dell’ex Fiore, la gara sarà importante ma non decisiva, mentre non prenderà parte al match Badelj, squalificato. Intanto, domani la squadra biancoceleste si ritroverà a Formello per preparare l’importantissima gara, mentre Gattuso carica i suoi: “Un match che è come un finale”.

IL RESTO DELLE NEWS – Lega, incontro tra arbitri e club: per la Lazio presenti Farris e Lulic. Roma, Totti ammette: “Se avessi cambiato squadra avrei vinto di più“, Giampaolo potrebbe essere il futuro allenatore giallorosso.Albania, l’ex Lazio Reja verso la panchina, Polisportiva: tutti i risultati del weekend. Calciomercato, spunta un nuovo nome dall’Argentina.

Alessandra Marcelli