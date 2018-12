Inter, Gagliardini: “Non siamo inferiori al Napoli, i conti li faremo alla fine”

INTER NAPOLI INTERVISTA GAGLIARDINI – Fino a poche settimane fa era stata etichettata come possibile anti-Juve ma gli ultimi risultati hanno risucchiato l’Inter ai margini della zona Champions. I nerazzurri, attualmente terzi e a +5 sulla Lazio, affronteranno domani il Napoli in una sfida chiave per la testa della classifica. Roberto Gagliardini ha così analizzato il match al Corriere dello Sport.

INTER – “Sono convinto che possiamo giocarcela. Non ci sentiamo né battuti né inferiori al Napoli. Se firmo per il terzo posto? Noi pensiamo a una partita alla volta e a conquistare più punti possibili. Il Napoli sta andando bene, ma la stagione è lunga e i conti li faremo alla fine”.