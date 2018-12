Inter, Handanovic: “Possiamo vincere l’Europa League”

INTER HANDANOVIC – A ventiquattrore dall’eliminazione in Champions League, il portiere dell’Inter Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky: queste le sue dichiarazioni.

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE — “Sicuramente la Champions è un obiettivo sfuggito, volevamo andare avanti, ma non c’è da piangere, ormai è andata. A febbraio inizierà l’Europa League e dobbiamo pensare che è una nuova occasione, non una perdita. Come altre squadre possono vincerla, anche noi possiamo farlo”.