Inter, il club sospende Nainggolan (FOTO)

INTER NAINGGOLAN – In casa Inter è ufficialmente scoppiato il caso Nainggolan. Infatti in seguito ad alcuni comportamenti del Belga che non sono piaciuti alla società nerazzurra, la dirigenza ha deciso di sospendere il centrocampista alle attività agonistiche. Ecco il comunicato ufficiale presente sul sito del club di proprietà Suning.

IL COMUNICATO – “FC Internazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall’attività agonistica per motivi disciplinari.”