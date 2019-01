LIVE Inter-Lazio 0-1: Nainngolan dal limite, palla alta

INTER LAZIO FORMAZIONI – Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia si chiude con l’affascinante sfida di San Siro tra Inter e Lazio. I biancocelesti si giocano in novanta minuti l’accesso alle semifinali della competizione dove, in caso di vittoria, affronteranno il Milan. Una partita da dentro o fuori che si disputerà in un impianto semi-deserto: la curva nerazzurra deve scontare ancora un turno di squalifica dopo i fatti di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre, quella laziale sarà assente per solidarietà ai cugini milanesi.

Coppa Italia, Quarti di Finale

Stadio San Siro, Milano – Giovedì 31 gennaio 2019, ore 21:00

ARBITRO: Abisso di Palermo ASSISTENTI: Vuoto e Manganelli IV UOMO: Calvarese VAR: Banti AVAR: Vivenzi

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3):Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Candreva. All: Spalletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All: Inzaghi

LA CRONACA

ST SUPPLEMENTARE

113′ st – Ci prova Nainngolan con un destro da fuori, palla alta sopra la traversa;

110′ st – Ammonito Brozovic per fallo su Caicedo;

108′ st – GOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!! Immobile porta in vantaggio la Lazio, poi viene ammonito per essersi tolto la maglia esultando;

106′ st – Comincia il primo tempo supplementare dopo un rapido cambio di campo. Dentro Nainngolan per Candreva e Cedric per Politano.

PT SUPPLEMENTARE

105’+1 st – Finisce il primo tempo supplementare: il risultato a San Siro non si sblocca.

105′ st – Un minuto di recupero;

103′ st – Immobile scatta verso la porta ma non trova il tempo per calciare;

101′ st – Farris, vice di Inzaghi, corre ai ripari: Parolo rileva un teso Luis Alberto;

99′ st – Scintille tra Luis Alberto e Candreva, fallo del biancoceleste sul nerazzurro.

97′ st – L’Inter chiede un calcio di rigore per una spinta di Milinkovic su Icardi. Abisso, dopo aver consultato il Var, lascia proseguire il gioco.

96′ st – Ammonito anche Lucas Leiva;

93′ st – Conclusione di Caicedo, palla debolissima;

93′ st – Strakosha dice no a Icardi;

91′ st – Inizia il primo dei 30′ minuti a disposizione nei tempi supplementari;

SECONDO TEMPO

90’+4′ – Termina la partita, si va ai supplementari! Inzaghi espulso dopo le proteste per una mancata sanzione a Miranda per fallo su Caicedo;

93′ st – Incredibile Inter: Martinez non trova la porta!

90′ st – Saranno quattro i minuti di recupero;

90′ st- Altro miracolo di Handanovic, Immobile ad un passo dal vantaggio!

89′ st – Clamoroso Lazio!!!!! Handanovic salva i nerazzurri, Caicedo tutto solo davanti la porta!

88′ st – Dentro Caicedo che rileva Correa;

87′ st – Altro ammonito in casa Lazio: giallo per Milinkovic;

86′ st – Ammonito Marusic;

84′ st – Fallo di Candreva su Radu, calcio di punizione a favore dei biancocelesti;

82′ st – Giallo per Vecino;

81′ st – Cambio anche per i padroni di casa: dentro Lautaro Martinez per Joao Mario;

79′ st – Secondo cambio in casa biancoceleste: Durmisi rileva Lulic;

76′ st – Colpo di testa di Vecino, palla di poco alta sopra la traversa;

73′ st – Radu ferma Candreva in maniera irregolare, giallo anche per il difensore biancoceleste;

72′ st – Immobile cerca l’assist per Milinkovic, provvidenziale la chiusura di Skriniar;

68′ st – Secondo cartellino del match, ammonito Wallace che poi lascia il campo dolorante: al suo posto Bastos.

66′ st – Slalom di Candreva che poi, col destro, non trova lo specchio della porta;

62′ st – La Lazio risponde con Immobile, Handanovic para in due tempi;

62′ st – Incredibile Inter: Joao Mario calcia dalla distanza, Strakosha appoggia il pallone sul destro di Candreva che sbaglia clamorosamente davanti la porta!

58′ st – Piattone di Milinkovic che finisce tra le mani di Handanovic;

57′ st – Gomitata da dietro di Miranda e Correa, scintille poi tra il biancoceleste e Skriniar;

55′ st – Tanti errori in casa nerazzurra, Spalletti allarga le braccia. Bene invece la Lazio, a cui manca solo il gol!

54′ st – Correa tenta l’impossibile e ci prova col destro, palla sull’esterno della rete.

52′ st – Ancora Lazio! Handanovic salva l’Inter in modo scoordinato ma decisivo!

49′ st – Bella occasione per la Lazio con Immobile, il biancoceleste si allunga troppo il pallone;

46′ st – Le squadre tornano in campo: nessun cambio per Inzaghi, Spalletti invece schiera Vecino al posto di Gagliardini.

PRIMO TEMPO

45′ pt – Termina tra i fischi di San Siro il primo tempo della gara, squadre negli spogliatoi. Qualche errore di troppo da parte di entrambe le compagini, ma nel complesso i biancocelesti si sono resi più pericolosi.

43′ pt – Primo giallo dell’incontro, ammonito Gagliardini (unico diffidato del match).

39′ pt – Scontro tra Lulic e Candreva, calcio di punizione per l’Inter. Inzaghi chiede spiegazioni al quarto uomo Calvarese. Secondo l’allenatore biancoceleste l’arbitraggio deve tornare ad essere più sereno, a dispetto del nervosismo degli ultimi minuti;

37′ pt – Strakosha anticipa Icardi evitando così il pericolo nerazzurro;

33′ pt – Milinkovic vince il contrasto aereo su Miranda, ma il serbo non inquadra la porta!

30′ pt – Doppia opportunità per la Lazio, prima con Correa poi con Immobile: decisivo Handanovic;

28′ pt – Che occasione per la Lazio! Correa serve Luis Alberto che calcia con un piatto destr centrale, Handanovic blocca in due tempi;

26′ pt – Radu a terra al centro dell’area di rigore, il difensore si rialza anche se dolorante;

24′ pt – Ci prova Immobile a giro, palla di poco fuori. L’assistente di gara però aveva già segnalato la posizione di fuorigioco;

20′ pt – Acerbi mette fine alla ripartenza dell’Inter;

15′ pt – Prova a farsi vedere l’Inter, Brozovic manda la palla altissima colpendo con l’esterno destro;

12′ pt – Fallo di Skriniar che travolge Correa, punizione da posizione interessante per i biancocelesti;

10′ pt – Cross di Lulic per Correa, palla alta;

8′ pt – Leiva per Immobile che però non capisce al volo, palla fuori di poco;

3′ pt – Fallo di Candreva su Lulic, calcio di punizione per i biancocelesti;

1′ pt – Ci siamo! Inizia Inter-Lazio!