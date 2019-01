INTER LAZIO NORD TRASFERTA – Niente trasferta per la Curva Nord. In occasione del match di Coppa Italia contro l’Inter, in programma giovedì alle 21, gli Irriducibili non saranno a San Siro. Il motivo? La vicinanza e la solidarietà alla Nord nerazzurra squalificata dopo i fatti del 26 dicembre.