Inter. Nebuloni: “Brozovic e Perisic possono essere decisivi contro la Lazio”

LAZIO INTER BROZOVIC E PERISIC – Il giornalista di SkySport Massimiliano Nebuloni, direttamente dal centro sportivo dell’Inter, ha analizzato il match di domenica ed ha indicato i suoi uomini chiave: “Brozovic e Perisic sono due dei giocatori che hanno segnato la stagione dell’Inter. Brozovic dall’inizio di marzo ha dato una svolta alla sua stagione e a quella dell’Inter, prima era criticato per la sua discontinuità e i continui cambi ruolo. Ora è irrinunciabile per Spalletti. Perisic esclusi tre mesi di letargo è stato importante grazie ai suoi 11 gol e agli assist. È un giocatore fondamentale e immarcabile quando è in giornata”