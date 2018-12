INTERVISTA, Acerbi: “Siamo vivi, basta parlare del passato. Lunedì dobbiamo vincere!”

LAZIO EINTRACHT INTERVISTA – Al termine del match dell’Olimpico tra Lazio ed Entraicht Francoforte, Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Sky e della radio ufficiale biancoceleste: queste le sue dichiarazioni.

SCONFITTA – Non meritavamo di perdere, ora dobbiamo cercare di dare qualcosa in più almeno nell’attenzione, perchè le qualità ci sono.

SOLUZIONE – L’unica soluzione è il lavoro sta a ognuno di noi cercare di migliorarsi ma vedo che il gruppo è solido anche se giovane. C’è voglia di migliorare nonostante la sfortuna, ma questa non deve essere un alibi.

SQUADRA – Siamo una squadra viva che non ha mai mollato, che anche se subisce gol cerca sempre di reagire, questo è fondamentale per il continuo del campionato, per fortuna che siamo ancora tutte li, le altre non scappano.

SORTEGGI – Non mi interessa l’urna, quello che viene viene, bisogna guardare partita in partita. Se capita un inglese, sono belle partite da giocare, se viene prima bene, ce la giochiamo.

MOMENTO – I pareggi non sono sconfitte, siamo una squadra viva, ci siamo, se non ci fossimo stati ci dovevamo preoccupare. Adesso testa alla partita di lunedi, è fondamentale. Dobbiamo vincere, siamo la Lazio, ci da fastidio a tutti non vincere.

SCORSO ANNO – La squadra è consapevole di quello che può fare e dove dobbiamo arrivare. Bisogna smetterla di parlare dell’anno scorso. Sono passati 7 mesi, basta parlarne.

AMBIENTE ROMANO – Qui è abbastanza tranquillo, la squadra è viva ma manca quella scossa in più per il salto di qualità.

ERRORE ARBITRALE – Si può sbagliare, possono farlo anche gli arbitri: il secondo gol tedesco è arrivato a seguito di un colpo di mano volontario e, successivamente, l’azione è condizionata da un fuorigioco su una buona giocata di Gacinovic