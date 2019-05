INTERVISTA, Bastos: “Vogliamo chiudere al meglio. Mi aspettavo di giocare di più…”

TORINO LAZIO INTERVISTA – A qualche minuto dal fischio d’inizio di Torino-Lazio, Bastos è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste e a Sky: ecco le sue dichiarazioni.

LA GARA – “La partita con il Bologna è passata, ora ci attende la gara con il Torino e vogliamo fare il nostro massimo per chiudere al meglio il campionato. Ho la testa solo sulla partita di oggi ma ovviamente mi sto preparando per fare bene anche con la mia Nazionale. L’affetto dei tifosi è bellissimo, speriamo in una bella gara. Sono stati giorni bellissimi.”

BILANCIO PERSONALE – “Io mi aspettavo di giocare di più, ma è andata così. Voglio fare sempre bene e dare del mio meglio per dimostrare quello che valgo.”

JORDAO – “E’ bravo, ogni allenamento dà il massimo. Oggi ha l’opportunità di far vedere il suo valore, tutti noi siamo qui per aiutarlo a giocare al meglio”.