INTERVISTA, Ekdal: “Il primo tempo ci è costato la partita, la Lazio ha fatto molto bene”

SAMPDORIA LAZIO INTERVISTA EKDAL – La Lazio vince a Marassi contro la Sampdoria per 2 a 1: dopo un primo tempo dominato e chiuso in superiorità numerica, i biancocelesti hanno sofferto nella ripresa il ritorno orgoglioso dei doriani ma alla fine hanno portato a casa i tre punti. Il centrocampista blucerchiato Albin Ekdal è intervenuto a Sky per commentare quanto accaduto: queste le sue parole.

SAMP-LAZIO – “Difficile vincere le partite quando si prendono due gol in venti minuti e si finisce il primo tempo anche con l’uomo in meno. Ci abbiamo provato, c’è stato il bel gol di Quagliarella e abbiamo avuto tante occasioni per il pari. Abbiamo giocato un bel secondo tempo, ma il primo ci è costato la partita. La Lazio ha fatto bene, ha segnato su due contropiedi veloci. Potevamo evitare il cartellino rosso ma il calcio è così, gli episodi determinano la partita”.

EUROPA LEAGUE – “Sicuramente a questo punto è molto difficile, dobbiamo vincere le quattro partite che mancano e vedere dove arriviamo. Ora è dura ma ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per vincere, per noi e per i tifosi che sono sempre lì”.