INTERVISTA. Giampiero, da Bari ad Auronzo per amore della Lazio: “Non mi aspettavo un gruppo così disponibile” (VIDEO)

AURONZO INTERVISTA TIFOSI LAZIO – Da Bari ad Auronzo di Cadore, spinti dall’amore per la Lazio. Giampiero, laziale da sempre, ed il figlio Gianvito hanno deciso di percorrere centinaia di km e raggiungere in ritiro la loro squadra del cuore: Lazionews.eu li ha intervistati, per chiedergli impressioni e curiosità su questi giorni trascorsi in compagnia dei loro beniamini.

RITIRO – “È la nostra prima esperienza, ci siamo trovati bene. I giocatori sono molto disponibili, abbiamo fatto tantissime foto ed autografi. Noi siamo abituati a vedere i calciatori dalla tv, ma vederli da vicino… è una bellezza.”

IL GRUPPO – “Mi ha colpito la goliardia di Parolo, il gruppo è in generale molto disponibile. Abbiamo notato la grinta di Berisha, ma anche le certezze Luis Alberto e Immobile. Il mister lo conosciamo da quando veniva ad allenare la Lazio Primavera a Bari. Sempre Forza Lazio!”

Marco Barbaliscia