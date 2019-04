INTERVISTA, Hallfredsson: “Gara importante, ho avuto problemi al ginocchio ma ora sono pronto”

LAZIO UDINESE INTERVISTA – Tutto pronto per Lazio-Udinese, match valido per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Pochi minuti prima della gara, Hallfreðsson è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste: ecco le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Quella di oggi è una partita importante per entrambe le squadre, dobbiamo essere concentrati solo su noi stessi per disputare una grande gara. Ho avuto un po’ di problemi al ginocchio ma ora sono tornato per dare una mano alla squadra e spero di farlo anche questa sera qui all’Olimpico.”