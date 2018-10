INTERVISTA, Leiva: “Avremmo dovuto fare meglio, serve una reazione di squadra. Usciremo da questo momento”

EINTRACHT LAZIO INTERVISTA LEIVA – Quattro gol subiti e due espulsioni rimediate: questo l’amaro bottino per la Lazio nell’insidiosa trasferta di Francoforte. La squadra di Inzaghi è uscita sconfitta per 4 a 1 dall’Eintracht e non è riuscita a risollevarsi dopo il derby. Al termine del match, Lucas Leiva ha analizzato quanto accaduto ai microfoni del canale tematico biancoceleste: queste le sue dichiarazioni.

EINTRACHT-LAZIO – “Anche quando eravamo ancora in undici, la squadra avrebbe dovuto esprimersi meglio. È difficile, adesso dovremo capire dove migliorare perché vogliamo ripartire. È un momento difficile per noi e dobbiamo analizzarci e mantenere la calma: è importante ragionare sperando di portare i tre punti a casa contro la Fiorentina.

MOMENTO LAZIO – “Si parla molto del derby, ma ora dobbiamo lasciare tutto alle nostre spalle e guardare avanti perché è l’unico modo per uscire da questo periodo. I gol questa sera sono arrivati tutti a seguito di piccoli dettagli: nel primo ho perso il mio uomo, poi anche nel secondo è stata persa una marcatura. Ora non è il momento di colpevolizzare qualcuno, serve una reazione di squadra. Dobbiamo restare uniti perché siamo forti e possiamo uscire da questo momento”.