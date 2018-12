INTERVISTA, Luiz Felipe: “Contento per il mio primo gol, ma l’importante erano i tre punti” (VIDEO)

INTERVISTA INZAGHI – Al termine del match tra Bologna e Lazio terminato per 0-2, l’autore del primo gol Luiz Felipe, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste ed in zona mista per commentare il match.

PRIMO GOL – “È un giorno che ricorderò per sempre per il mio primo gol in serie A, ma l’importante erano i tre punti. Volevo dedicare il gol alla mia compagna e al mio futuro figlio Diego. Sono felice per questo gol e per l’assist. Non sapevo come esultare, ho voluto esultare insieme ai miei compagni. Luis Alberto prima della partita mi aveva detto che avrei fatto un gol.”

RINASCITA – “Secondo me siamo uguali, una squadra ha alti e bassi, noi abbiamo lavorato tanto ed ora stiamo trovando la strada giusta. Il campionato è ancora lungo, vogliamo continuare così”.

PARTITA – “Questa è una squadra unita dobbiamo continuare così e arriveremo lontano. Oggi non era facile venire vincere, perchè loro lottano per la salvezza, si chiudono e sono una squadra fisica. Inoltre abbiamo vinto senza subire gol.”

TITOLARE – “Qua abbiamo sei difensori porti, il mister fa le sue scelte e le rispettiamo. Io mi sento titolare della squadra anche se non gioco. Oggi Parolo è stato in panchina, è una squadra che cambia in base alle scelte del mister.”

TORINO – “Non sarà facile ma giochiamo in casa. Loro hanno attaccanti forti ma dobbiamo fare una grande partita per rimanere al quarto posto. Domani chiamo Immobile e gli chiedo consigli su Belotti.”

QUARTO POSTO – “Guardiamo le altre e chi sta sopra e sotto, la Samp ci insegue a -2. Dobbiamo fare bene e continuare a restare in alto.”

TIFOSI – “Volevamo ringraziarli per essere venuti. I tifosi vogliono sempre il meglio, è normale che in momenti difficili facciano qualche polemica.”

MISTER – “L’ho visto tranquillo, ha preparato la partita come sempre.”