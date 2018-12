INTERVISTA, Marino: “Pensiamo solo alla Lazio, Gasperini entra nella testa dei giocatori”. Poi sul mercato…

ATALANTA LAZIO INTERVISTA MARINO – Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Atalanta-Lazio, il dirigente degli orobici, Umberto Marino, ha parlato del momento stagionale dei nerazzurri ai microfoni di Sky. Queste le sue parole.

ATALANTA-LAZIO – “Dobbiamo fare l’Atalanta, una squadra che guarda partita dopo partita. Oggi pensiamo solo alla Lazio e non ad un posto finale in Europa. Mercato? Argomento tabù, non rilasciamo dichiarazioni su questo, vediamo a gennaio cosa succederà”.

OBIETTIVI – “La stagione è ancora lunga, dobbiamo innanzitutto raggiungere i punti salvezza, poi vedremo se riusciremo a toglierci qualche soddisfazione in più. Gasperini è bravissimo, lui entra nella testa dei giocatori e lavora molto a livello mentale. L’eliminazione dall’EL ha influito e ha causato un contraccolpo psicologico ma ora la squadra è matura e sono fiducioso per il proseguimento della stagione”.