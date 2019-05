INTERVISTA, Padoin: “Ci giochiamo la salvezza, la Lazio l’Europa: sarà un match combattuto”

CAGLIARI LAZIO INTERVISTA – Tutto pronto per il fischio d’inizio di Cagliari-Lazio, match valido per la 36esima giornata di campionato. Poco prima di scendere in campo, Padoin ha parlato ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste: ecco le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Noi ci giochiamo tanto, ovvero la salvezza matematica. La Lazio sta lottando per l’Europa, sarà un match combattuto: loro sono forti e pronti sul piano fisico. Sicuramente la formazione capitolina ci darà filo da torcere”.