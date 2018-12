INTERVISTA, Padoin: “Giocheremo contro una squadra forte, ma vogliamo rifarci”

INTERVISTA PADOIN – A pochi minuti dal match tra Lazio e Cagliari, ai microfoni del canale telematico biancoceleste è intervenuto Simone Padoin, centrocampista rossoblù.

LA GARA – “Sappiamo benissimo che giocheremo contro una squadra forte che è tra le prime del campionato. La gara scorsa ci ha lasciato del rammarico per il gol subito negli ultimi minuti di gioco. Oggi abbiamo l’opportunità per rifarci, ma sappiamo che non sarà facile in questo stadio contro questa squadra. Le ultime partite hanno dimostrato che tutti hanno dato il massimo”.