INTERVISTA, Proto: “Esordio? A 35 anni non è mai tardi per sognare. Mercoledì la gara più importante dell’anno”

CAGLIARI LAZIO INTERVISTA – Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cagliari-Lazio, match valido per la 36esima giornata di campionato. Queste le parole di Proto – al debutto in Serie A – ai canali ufficiali biancocelesti poco prima di scendere in campo.

LA GARA – “Sono orgoglioso della mia famiglia, sono venuto in italia per lavorare mentre i miei antenati sono dovuti andar via. Ho la chance di giocare in Serie A, a 35 anni non è mai troppo tardi per avverare un sogno. Per noi è un momento speciale, mercoledì ci aspetta la gara più importante dell’anno. Anche il match di oggi è fondamentale, mercoledì speriamo sia una festa per tutti, ma oggi vogliamo raccogliere fiducia per disputare al meglio la gara con l’Atalanta”.