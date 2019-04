INTERVISTA, Romulo: “Ottima prestazione nonostante le assenze. Champions? Ci crediamo!” (VIDEO)

SAMP LAZIO INTERVISTA ROMULO – La Lazio batte a domicilio la Sampdoria per 2 a 1 e si tiene in corsa per la lotta al quarto posto. Romulo, protagonista del match con un assist, ha commentato quanto accaduto sul rettangolo verde ai microfoni di Sky.

CHAMPIONS – “Certo che ci crediamo, finché non ci condanna la matematica e poi siamo lì. Oggi abbiamo fatto un passo importante verso l’obiettivo, rimettendoci in gioco: speriamo in un pareggio tra Torino e Milan questa sera, ci aiuterebbe un bel po'”.

PARTITA – “Ci siamo rilassati un po’ troppo dopo l’espulsione di Ramirez, quasi la Sampdoria rischiava di pareggiare una partita già vinta. E’ bello però vedere come gioca la Lazio nonostante le tante assenze: siamo un bel gruppo e abbiamo fatto un’ottima prestazione”.

ATALANTA – “Si, è uno spareggio Champions ma non so se le squadre giocheranno al massimo per non dare spunti per la Finale: studieremo cosa fare in settimana. Daremo il massimo, sarà una partita divertente”.