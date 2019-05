INTERVISTA, Tare: “Nei prossimi giorni incontro con Inzaghi. Per noi deve restare, anche Simone credo voglia la stessa cosa”

LAZIO BOLOGNA TARE – Poco prima del match contro il Bologna, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky: ecco le sue dichiarazioni.

BILANCIO – “Do un bel 7 come voto. Sarebbe stato un coronamento con il raggiungimento della Champions, ma siamo in crescita. Purtroppo ci vuole tempo per arrivare dove vogliamo”:

INZAGHI – “Per noi c’è nessun dubbio sul futuro di Inzaghi. Ci sono momenti di riflessione, come giusto che sia. Ieri abbiamo pranzato insieme alla squadra dove c’è stato anche Lotito, nei prossimi giorni avremo il modo di sederci con Simone e fare un bel passo in avanti. Juve interessata a lui? Non devo rispondere io. Se lo lasceremo partire davanti all’offerta della Juve? Io non ho mai fatto le cose con i “se” e con i “ma”. Per noi senza dubbio deve restare, è un laziale dalla testa ai piedi, è la storia di questo club. Non ci sarebbero problemi, ma siamo stati molto chiari sia io con Lotito: credo che anche Simone voglia la stessa cosa nostra. Ci incontreremo nei prossimi giorni”.