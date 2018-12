INTERVISTA, Tare: “Vincere stasera per dare un segnale. Mercato? Ci saranno 3/4 cessioni. E in entrata…”

ATALANTA LAZIO TARE – Pochi minuti prima del fischio d’inizio tra Atalanta e Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky: queste le sue dichiarazioni.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – “Dobbiamo scrivere la storia, affrontando l’avversario in questa competizione di big. Vedendo tutte le altre squadre penso che non ci saranno gare facili. La Lazio giocherà queste due partite non solo per passare il turno, ma anche per alzare le aspettative. Ci confronteremo con avversari che contano. A Roma ho sentito tanti dire che siamo già fuori. Conta anche il momento di quel periodo, ma le partite vanno affrontate con coraggio.”

MERCATO – “Ci sono dei giocatori che non trovano spazio, siamo in tanti e non è facile gestire l’intera rosa. Ci saranno tre-quattro giocatori in uscita, poi valuteremo anche eventuali necessità in entrata.”

CLASSIFICA – “Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Ci sono piccoli problemi che sono fondamentali. Abbiamo avuto tanti giocatori chiave come Luis Alberto, Leiva, Badelj, Marusic, che hanno avuto degli infortuni che li limitano. Le aspettative sono aumentate, i quattro pareggi vengono presi come quattro sconfitte. Se avessimo vinto con la Samp eravamo quarti e parlavamo di un’altra stagione. Ecco perché ci vuole equilibrio, sappiamo di poter fare meglio e non ci nascondiamo. Però non dimentichiamoci che siamo passati in Europa League con due turni di anticipo ed in campionato siamo in corsa.”

LA GARA – “Questa è la partita giusta per avere risposte. E’ una squadra molto fisica, vedendo anche le altre partite passate ci sono sempre stati tanti gol. Ora bisogna ritrovare gli equilibri che sono mancati, anche quando abbiamo vinto dopo i due ko ad inizio stagione, la Lazio non è stata sempre quella che poteva essere. Dobbiamo ritrovare serenità e continuità, la classifica è corta ed ogni settimana possono cambiare scenari. Vincere stasera sarebbe uno scenario importante”