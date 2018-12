INTERVISTA, Correa: “Siamo stati sfortunati, oggi contava la prestazione” (VIDEO)

INTERVISTA LAZIO EINTRACHT CORREA – La Lazio ha concluso il girone di Europa League con una sconfitta, all’Olimpico infatti il match è terminato 1-2 a favore dell’Eintracht. Al termine della gara Joaquin Correa, autore di un’ottima prestazione condita dal gol, è intervenuto ai canali ufficiali del club, in mixed zone e a Sky per commentare il momento dei biancocelesti.

LAZIO-EINTRACHT – “Abbiamo fatto delle belle azioni, loro hanno trovato gol dai 30 mt sotto l’angolino. Siamo un po’ sfortunati in questo periodo, in questa partita non contavano i punti ma la prestazione. Abbiamo fatto una bellissima partita.”

GOL – “Un gol è importante per me, cerco di fare meglio. cerco di fare gol ed assist, con sacrificio e con tutto quello che ho. Continuerò così.

GOL PRESI – “La colpa è anche di noi davanti, dobbiamo aiutare cosi i nostri difensori non rischiano tanto, questa è sicuramente una cosa che dobbiamo migliorare”.

STANCHEZZA – “Loro hanno fatto una partita di tanta intensità, dopo 70 minuti è ovvio che ci sono dei momenti di stanchezza, abbiamo fatto una prestazione buona. Dobbiamo fare qualcosa di più.”

VITTORIA – “Sicuramente non vinciamo da tempo, ma quello che dobbiamo fare è migliorare gli errori e lottare insieme cosi come stiamo facendo. Sono sicuro che se faremo cosi prima o poi arriveranno le gioie”

ATALANTA – “E’ forte, giocano un calcio intenso, sono forti nell’uno contro uno e stanno giocando da tempo insieme. Hanno una buona struttura, dobbiamo cercare di fare il nostro e migliorare.”

LUIS ALBERTO – Con Luis abbiamo un bel rapporto fuori e dentro al campo: è un grande giocatore, mi piace giocare con lui così come con Ciro e Felipe perchè sono giocatori di qualità. Mi trovo bene anche da “falso nueve” ho ricoperto quel ruolo in nazionale e in qualche partita con il Siviglia.