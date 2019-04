INTERVISTA, Luiz Felipe: “Abbiamo fatto una grande partita tutti insieme. Dobbiamo continuare così” (VIDEO)

INTERVISTA LUIZ FELIPE – Questo pomeriggio la Lazio ha sconfitto per 2-0 l’Udinese. Il difensore Luiz Felipe è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste e in zona mista per analizzare il match: queste le sue dichiarazioni.

PARTITA – “Oggi ho fatto il centrale, ma abbiamo fatto una grande partita tutti insieme.”

VITTORIA – “ Sapevamo che anche loro venivano qua per fare punti. È un risultato importante per noi. Dobbiamo continuare così, alla fine vedremo la classifica”

CHIEVO – “Sabato abbiamo un altro grande match, dobbiamo guardare partita per partita.”

MILAN – “Dobbiamo dimenticare quello che è successo con il Milan, e continuare così. Quello che è successo ci può dare una spinta per la semifinale di coppa ma dovremo fare una grande prestazione per andare in finale. Da qui alla fine dovremo sempre giocare come abbiamo fatto oggi per raggiungere i nostri obiettivi. Oggi abbiamo fatto una grande partita e adesso pensiamo solo a continuare così. Non dobbiamo guardare la classifica ma concentrarci su una partita alla volta. ll post partita di San Siro? Quello che è successo ci può dare una spinta per la semifinale di coppa ma dovremo fare una grande prestazione per andare in finale. Da qui alla fine dovremo sempre giocare come abbiamo fatto oggi per raggiungere i nostri obiettivi”.

RUOLO – “A me piace giocare in tutti e tre i ruolo, quello che decide il mister va bene. Da centrale puro ho giocato spesso in Europa League l’anno scorso, per me è indifferente, mi trovo bene in ogni ruolo della difesa e faccio quello che mi dice il mister. Io sto vivendo un momento tranquillo, do sempre il 100% e mi sento bene”.

IMMOBILE – “E’ un grande calciatore, il gol arriverà al momento giusto”.