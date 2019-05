Inzaghi a caccia dell'”X Factor”: da Armini a Capanni, la Primavera si affaccia in prima squadra

LAZIO GIOVANI INZAGHI – Un allenatore giovane che punta sui giovani. E’ questo uno dei tanti pregi di Simone Inzaghi, sempre coraggioso nel lanciare in prima squadra profili talentuosi. Dopo i tanti record di punti messi a segno sulla panchina biancoceleste, il tecnico punta a un nuovo traguardo: contro il Bologna, Guido Guerrieri sarà il decimo ragazzo cresciuto nel settore giovanile ad esordire con la Lazio dei grandi. E la cifra potrebbe aumentare.

I NUOVI GIOVANI – Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, le tante assenze porteranno Inzaghi a convocare quattro ragazzi della Primavera, uno per reparto: Furlanetto (portiere, classe 2002), Armini (difensore, 2001), Mohamed (centrocampista, 1999) e Capanni (attaccante, 2000). Armini, capitano della formazione di Bonacina, è l’unico ad aver già messo minuti sulle gambe in prima squadra (esordio in Apollon-Lazio, 29 novembre 2018). Chi di loro avrà l'”X Factor” per confermarsi tra i grandi? Questa sera, contro il Bologna, i ragazzi assaggeranno il palcoscenico per la prima volta per far vedere a tutti il proprio talento.