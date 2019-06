Inzaghi, anche a New York è.. 4-4-2: il mister ‘studia’ con i bicchieri (VIDEO)

INZAGHI LAZIO NEW YORK – “Non vedo l’ora di ricominciare“, ha fatto sapere Simone Inzaghi dopo settimane di silenzi e voci sul futuro. Il mister continuerà a guidare ancora la Lazio, che vuole portare ai vertici in Serie A e in Europa. Ecco perché, anche in vacanza, l’allenatore piacentino studia possibili soluzioni e moduli. Durante una cena in compagnia della moglie Gaia e degli amici Aquilani e Panella, quest’ultimo su Instagram ha ripreso Simone mentre simulava un 4-4-2 con i bicchieri. Niente 3-5-2, al momento: che Inzaghi abbia già in mente nuove possibili alternative?