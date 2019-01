Inzaghi cambia: contro la Juve ipotesi difesa a 4

INZAGHI DIFESA JUVENTUS – Contro la Juventus sarà emergenza in difesa. Luiz Felipe è uscito dopo 28 minuti e Acerbi è stato espulso da Rocchi nella ripresa. Anche Marusic non ci sarà visto che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica. L’unico titolare della retroguardia è Radu. Con la ripresa degli allenamenti, Inzaghi studierà le soluzioni: ci sono Bastos e Wallace, ma non è da escludere l’ipotesi difesa a quattro, come riporta il Corriere dello Sport. L’idea è quella di un 4-3-2-1 con una difesa composta da Patric, Bastos, Wallace e Radu. Davanti a loro Parolo, Leiva, Milinkovic, con Luis Alberto e Correa alle spalle di Immobile.