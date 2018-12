Inzaghi: “Possibile Correa-Luis Alberto in attacco. Leiva?…”

INZAGHI LAZIO EINTRACHT – Mancano poche ore all’ultima gara del girone H di Europa League. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto proprio il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi: “Contro la Sampdoria ho visto una grande prestazione, meritavamo la vittoria ma quello che mi porto dietro è l’atteggiamento visto in campo. nelle ultime 5 partite abbiamo perso quella a Cipro e abbiamo pareggiato 4 volte consecutivamente in campionato, purtroppo anche gli episodi non sono girati a nostro favore”.

EINTRACHT: “Luis Alberto e Correa sono due giocatori con grandi qualità. C’è la possibilità che giochino insieme. Leiva? Sappiamo bene quanto è importante per noi. Purtroppo ha avuto un problema piuttosto serio, ma sta lavorando bene per il recupero. L’intenzione è di portarlo in panchina e di concedergli qualche minuto”.