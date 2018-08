Inzaghi prova a riaccendere la squadra

LAZIO INZAGHI RIMONTE – Il campionato ha appena avuto inizio e, la prima cosa che salta all’occhio, è che la Lazio ha ricominciato nello stesso modo in cui aveva finito: con una rimonta subita. Contro il Napoli, i biancocelesti hanno palesato gli stessi limiti della passata stagione: fragilità caratteriale, poca personalità nei momenti decisivi e incapacità di gestire il vantaggio. Ci sono momenti di blackout in cui la squadra capitolina si scioglie, prestando il fianco agli attacchi avversari. E’ accaduto anche sabato, contro i partenopei, dopo il gol di Immobile: la squadra si è abbassata, si è spenta, facendosi prendere da quella paura che lo scorso anno ha fatto sfumare sul più bello gli obiettivi stagionali. Inzaghi dovrà lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori e, secondo il Corriere dello Sport, già ieri ha cercato di scuotere e rianimare la squadra con un discorso nello spogliatoio. La stagione è appena cominciata, sarà lunga e dura: per la paura non deve esserci spazio.

S.D.B.