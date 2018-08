Inzaghi riparte dai senatori: veterani al lavoro insieme al tecnico

LAZIO INZAGHI SENATORI – Parlare di crisi è fuori luogo e forse eccessivo, ma nessuno si aspettava – Inzaghi compreso – una partenza simile. Il calendario non ha avuto pietà per la Lazio, che si è ritrovata al debutto a perdere col Napoli e poi, all’Allianz, contro la Juventus. Ora la squadra deve ripartire: lo farà contro il Frosinone domenica contando sull’esperienza dei senatori. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i leader dello spogliatoio sono già al lavoro per smussare i problemi emersi nelle ultime settimane. Da Lulic a Radu, da Parolo a Basta senza dimenticare i “nuovi” Immobile e Leiva: tutti schierati dalla parte tecnico, con la speranza di rimettere le cose a posto il prima possibile.