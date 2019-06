Inzaghi, un incontro speciale per il tecnico a New York (FOTO)

INZAGHI VACANZE NEW YORK – L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, si sta godendo alcuni giorni di vacanza a New York, negli Stati Uniti. Il mister biancoceleste è in America in compagnia della moglie ed alcuni amici, tra cui l’ex giocatore della Roma, Alberto Aquilani. E proprio quest’ultimo, in una story su Instagram, ha immortalato l’incontro per le vie newyorkesi, con Pep Guardiola: i tre si sono scattati una foto abbracciati. Dopo aver fatto visita al Lazio Club della città, Simone Inzaghi ha coronato la giornata con un piacevole scatto che di seguito vi riproponiamo.