Italia-Bosnia, le formazioni UFFICIALI: ancora panchina per Immobile

ITALIA BOSNIA FORMAZIONI – Dopo la bella e netta vittoria sulla Grecia per 3-0, torna in scena l’Italia per la seconda gara valida alle qualificazioni per Euro2020 prima della pausa estiva. Stasera, allo Juventus Stadium, sarà ancora panchina per Immobile mentre non ci sarà Acerbi. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne. A disp.: Cragno, Gollini, De Sciglio, Pellegrini, Belotti, El Shaarawy, Romagnoli, Chiesa, Sensi, Florenzi, Immobile, Cristante. All.: Roberto Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak. A disp.: Kovacevic, Piric, Nastic, Memisevic, Duljevic, Cimirot, Sunjic, Bajic, Prevljak, Vrancic, Zakaric, Milosevic. All.: Robert Prosinečki.