Italia, Mancini: “Var? Questo weekend qualche problema c’è stato. Lotta Champions? Fa bene alla Nazionale”

NAZIONALE MANCINI – Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato in occasione del rinnovo della partnership tra Radio Italia e FIGC: ecco le sue dichiarazioni.

VAR – “Dal prossimo anno il problema dei falli di mano non ci sarà più perché ogni tocco sarà rigore. Qualche problema questo weekend c’è stato, ma per il resto credo che l’esperienza col Var sia positiva.”

LOTTA CHAMPIONS – “La lotta Champions? E’ una cosa bella che diverse squadre lottino per il quarto posto, così come per non retrocedere, fa bene anche alla Nazionale. Il campionato a parte per il primo posto è aperto fino alla fine. La nostra Nazionale ha iniziato da poco a fare bene e deve migliorare tantissimo, abbiamo ancora un anno e mezzo e dovremo capire dove possiamo arrivare. La strada per il momento è buona”.