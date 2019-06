ITALIA U20, Nicolato: “Orgoglioso dei miei ragazzi. Ingiustizia? No, al massimo un errore”

ITALIA U20 NICOLATO – Termina il sogno della Nazionale Under20 di una finale mondiale. Gli Azzurrini infatti sono stati eliminati in semifinale dall’Ucraina, ed hanno visto un eurogol essere loro annullato nel recupero dal Var. Di seguito le dichiarazioni di Paolo Nicolato, mister dell’Italia Under 20, ai microfoni della Rai.

LA GARA – “E’ stata una partita sul filo degli episodi. Sono orgoglioso dei ragazzi che hanno dato tutto. La mia posizione sull’ultimo episodio è che gli arbitri hanno ragione, ma dal campo non mi sembrava fallo da punire in quel modo. Però se l’ha rivisto e l’ha annullato ci adeguiamo. Ingiustizia? Non vedo il motivo, al massimo potrebbe essere stato un errore, ingiustizia no di sicuro.”