ITALIA U21, Di Biagio: “Con la Spagna ce la giocheremo, Meret titolare”

ITALIA U21 DI BIAGIO – Alla vigilia di Italia-Spagna Under21, il ct della Nazionale giovanile Luigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa anche della possibile formazione.

SULLA FORMAZIONE – “Formazione? Ho un paio di dubbi e credo li scioglierò domani. In porta contro la Spagna il titolare sarà Meret ma il ruolo è un po’ particolare, non è come gli altri, non mi sento di dire che il portiere non verrà mai cambiato. Questa gara vale quanto un sedicesimo di finale, dobbiamo iniziare subito con un buon risultato. Contro la Spagna, in 20 anni, a livello di Under 21 abbiamo vinto forse soltanto una volta. Domani però ce la giocheremo”.