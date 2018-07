Jessica e le bimbe raggiungono Immobile ad Auronzo

JESSICA IMMOBILE – Dopo aver passato una settimana separati, Jessica e Ciro Immobile si sono potuti riabbracciare. La moglie dell’attaccante ha raggiunto suo marito ad Auronzo di Cadore, dove è in corso il ritiro della Lazio. La bella Jessica, accompagnata dalle sue bimbe Michela e Giorgia, ha assistito all’allenamento pomeridiano biancoceleste, durante il quale Ciro ha segnato anche un gran gol. I due non si vedevano da quando l’attaccante era partito per Auronzo, domenica scorsa. Immobile e Jessica hanno passato separati anche il compleanno di lei: oggi, finalmente, il bomber ha potuto riabbracciare sua moglie e le sue bambine.