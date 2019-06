Joao Pedro, l’agente: “La Lazio non ci ha cercato, ma…”

CALCIOMERCATO LAZIO JOAO PEDRO – Joao Pedro sarebbe finito nel mirino della Lazio, anche se al momento non ci sarebbe stato alcun contatto tra l’entourage del calciatore e la società biancoceleste. A confermarlo è l’agente del trequartista Marco Piccioli ai microfoni di torinogranata.it: ecco le sue dichiarazioni.

SUL FUTURO – “Joao Pedro ha un contratto fino al 2022 con il Cagliari e in Sardegna si trova benissimo. Detto questo il nostro interesse comune è quello che il ragazzo realizzi il massimo, visto che arriva da un campionato notevole, come prestazioni e come realizzazioni. Se può cambiare squadra? È un’ipotesi verosimile, anche se al momento nessuno si è fatto vivo con noi. Nel caso in cui rimanesse a Cagliari il suo stipendio da 600mila euro andrebbe adeguato, di questo abbiamo già parlato con la società. Non siamo stati contattati né dal Torino, né dalla Lazio che è un’altra squadra a cui Joao è stato accostato ultimamente”.