Juve, Marotta: “Vorrei ripresentarmi al timone di un’altra squadra”

JUVENTUS MAROTTA – Beppe Marotta nella giornata di ieri ha annunciato il suo addio al ruolo di amministratore delegato della Juventus. Il dirigente pare volere nuove sfide, e non esclude il futuro in un altro club: queste le parole rilasciate a 90° minuto su Rai 2: “Smentisco la mia candidatura in Federcalcio. Non escludo invece di potermi accasare in un altro grande club. Ho fatto 40 anni di lavoro senza mai fermarmi, è la prima volta che mi fermo a campionato in corso. Vorrei tanto ripresentarmi però ai nastri di partenza della prossima stagione al timone di un’altra squadra”.