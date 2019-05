Juve, Paratici consiglia Inzaghi per il post Allegri

JUVENTUS ALLEGRI PANCHINA – È ancora tutto da decidere il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. La volontà dell’allenatore è quella di restare, a patto che vengano rispettate le condizioni da lui richieste a partire dal mercato. Intanto, Paratici ed Allegri si guardano intorno e sondano eventuali profili che potrebbero prendere le redini della squadra.

PARATICI CONSIGLIA INZAGHI – Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in particolare, il ds bianconero avrebbe consigliato alla società il nome di Simone Inzaghi, seguito già da tempo e amico d’infanzia di Paratici. L’altra idea pare sia legata a Sinisa Mihajlovic, anche se la pista che porterebbe al tecnico del Bologna sarebbe quasi impossibile per via dei rapporti non idilliaci con la Juventus. Si tratta, tuttavia, solo di idee e suggestioni.