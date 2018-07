JUVENTUS. Pjanic: “La prima in casa contro la Lazio non è facile: ci si deve aspettare di tutto”

LAZIO JUVENTUS PJANIC – Inizia subito in salita il calendario della Lazio per la prossima stagione. I biancocelesti, infatti, affronteranno prima il Napoli in casa, poi La Juventus del neo acquisto Ronaldo, all’Allianz Stadium. Proprio di questa gara ha parlato anche il centrocampista bianconero Miralem Pjanic: ecco le sue dichiarazioni rilasciate al canale ufficiale del club.

CALENDARIO – “Siamo in preparazione e sappiamo che è un periodo molto importante della stagione e per noi sarà importante prepararsi bene. Facciamo dei carichi di lavoro e le sedute sono dure. Ma ci fa bene e poi ce lo ritroveremo in campionato. Il campionato è lungo ci sono tante partite e per essere in forma bisogna fare una bella preparazione. Inizierà con partite complicate. La prima in trasferta a Verona non è mai semplice e ho visto che la prima in casa è contro la Lazio, partite non facili, come sempre. È un campionato mai scontato e ci si deve aspettare di tutto. La squadra vorrà come sempre arrivare a tutti gli obiettivi e provare a fare qualcosina in più”.