Keita, Di Canio: “Alla Lazio faceva la differenza, all’Inter sarà…”

INTER DI CANIO KEITA – Si torna a parlare di Keita Baldé che dopo un anno potrebbe tornare in Italia. L’ex biancoceleste Paolo Di Canio a Sky Sport 24 ha parlato del suo possibile approdo all’Inter dopo la parentesi con il Monaco: “Keita alla Lazio quando entrava a partita in corso riusciva a dare quel qualcosa in più. Spalletti aveva difficoltà ad inserire giocatori in grado di alzare la qualità della squadra, starà a lui farlo esplodere definitivamente. Per Keita sarà una grande sfida tornare in Italia”.