Keita, torna a parlare l’agente: “La Lazio non gli ha mai dato serenità. Inter? Operazione nata un anno fa”

KEITA CALENDA INTER – Manca davvero poco all’approdo di Keita in nerazzurro. Ma l’agente Roberto Calenda ha ancora qualcosa da dire sugli anni del senegalese alla Lazio. Come riporta su La Gazzetta dello Sport, l’agente ha spiegato che il passaggio ai nerazzurri era pianificato da un anno: “L’operazione con l’Inter nasce alla fine della scorsa stagione. Una sera a cena parlando con lui mi sono reso conto che Keita aveva un conto in sospeso con l’Italia e che quei 16 gol con la Lazio non erano l’apice della sua carriera in Serie A, erano solo l’inizio. Il Monaco ha ridato a Keita sorriso, serenità e spensieratezza dopo anni di tensioni e promesse fatte e mai mantenute dalla dirigenza della Lazio”.