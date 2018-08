Kishna torna in campo: “Pronto tra cinque settimane” (FOTO)

KISHNA LAZIO – Ricardo Kishna è pronto a tornare in campo. L’olandese è alla fine del suo percorso riabilitativo: “Ho bisogno di altre cinque o sei settimane per il mio recupero”, ha fatto sapere a Omroep West. Il ds del Den Haag Jeffrey van As nei giorni scorsi è tornato sulla possibilità di rivedere l’ex biancoceleste in rosa: “Il fatto che ne stiamo parlando dimostra come sia ancora uno di noi. Nonostante lo scorso anno abbia giocato solo qualche gara, abbiamo lavorato davvero bene insieme”.

FOCUS Un post condiviso da Ricardo Kishna (@ricardo7kishna) in data: Ago 9, 2018 at 12:48 PDT