Klose: “Mbappè sarà il più forte al mondo. E il mio record di gol ai Mondiali…”

KLOSE MBAPPE’ RECORD GOL MONDIALI – Miroslav Klose resiste, con il suo record di 15 ai Mondiali. Ma il pericolo potrebbe arrivare dalla Francia, sotto il nome di Kylian Mbappè. Il Panzer in un’intervista a Le Parisien ha commentato: “Considerando la sua età (19 anni), potrebbe giocare ancora quattro Coppe del mondo. È possibile che eguagli o superi il mio record. Ma la Francia deve rimanere competitiva per molti anni. Mbappè è intelligente, conserva sangue freddo negli ultimi metri, è eccellente nel dribbling ed è dotato di un’esplosione sensazionale. Combina tutte le qualità per diventare uno dei migliori attaccanti al mondo”.