Kolarov, che attacco a Marusic: “Hai fatto una scelta triste, non hai fiducia in te stesso”

KOLAROV MARUSIC SERBIA MONTENEGRO – Siamo appena entrati nel mese del derby capitolino ma è già tempo di prime ‘stoccate’ tra romanisti e laziali. A creare scompiglio, questa volta, sono le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal giallorosso Aleksandar Kolarov. Le squadre di club, però, non c’entrano nella diatriba: il terzino, infatti, ha commentato la scelta di Adam Marusic di giocare per il Montenegro, pur essendo nato a Belgrado, capitale serba. Queste le sue dichiarazioni.

KOLAROV SU MARUSIC – ““Io ho giocato nella Lazio, poi sono andato in Inghilterra e sono tornato a Roma, alla Roma, perché sono un professionista, non sono un romano. Ma una Nazionale non funziona così: come puoi giocare per il Montenegro visto che non sei nato in Montenegro? O per l’Austria se non sei austriaco? E’ triste se hai fatto questa scelta perché magari non pensavi di far parte della Serbia, avendo poca fiducia in te stesso”.