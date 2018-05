Krstajic (ct Serbia): “Milinkovic è un grande talento, sarà importante per la nostra Nazionale”

SERBIA MILINKOVIC – Il ct della Serbia, Mladen Krstajic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nella quale ha parlato non solo delle ambizioni della sua Nazionale, ma anche di Milinkovic Savic, il gioiellino biancoceleste conteso dai top club europei.

SU MILINKOVIC – “E’ un grande talento e ci è dispiaciuto non averlo in queste due gare. E’ uno dei giocatori giovani più interessanti che possono mettersi in mostra e calciatori come lui saranno di grande importanza per la Nazionale e per il calcio serbo. Lui il nuovo Pogba? Non mi piacciono simili paragoni. Le qualità di Sergej sono sotto gli occhi di tutti ma ha il suo modo, unico, personale, di giocare”.