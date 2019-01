La classifica dei giocatori più costosi: ci sono due laziali

SERIE A LAZIO – Due giocatori della Lazio sono finiti in una speciale classifica. Kpmg Football Benchmark ha voluto stilare la top dei 10 calciatori più costosi della Serie A. Sono stati diversi i parametri valutati: la posizione in campo, l’età, la situazione contrattuale, le prestazioni, il comportamento disciplinare, il contributo in termini di gol e assist, la partecipazione alla Nazionale, il valore commerciale e sportivo personale e del club di appartenenza. Sergej Milinkovic, al nono posto, e di Ciro Immobile, al sesto fanno parte della classifica. Il prezzo fissato è di 56 milioni per il serbo, di 59 per il bomber partenopeo.

Cristiano Ronaldo (Juventus) – 107 milioni

Paulo Dybala (Juventus) – 95 milioni

Mauro Icardi (Inter) – 90 milioni

Miralem Pjanic (Juventus) – 69 milioni

Kalidou Koulibaly (Napoli) – 60 milioni

Ciro Immobile (Lazio) – 59 milioni

Milan Skriniar (Inter) – 59 milioni

Douglas Costa (Juventus) – 58 milioni

Sergej Milinkovic Savic (Lazio) – 56 milioni

Franck Kessiè (Milan) – 55 milioni