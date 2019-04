La Curva Nord: “Domani in palio non c’è la stagione ma la dignità”

MILAN LAZIO TIFOSI – I tifosi della Lazio sono pronti a vivere una grande notte a San Siro: domani, contro il Milan, circa 4000 biancocelesti riempiranno gli spalti dello stadio. La squadra di Inzaghi deve conquistare una finale di Coppa Italia, ripartendo dallo 0 a 0 dell’andata. Per la Curva, però, in palio non c’è solo il risultato sportivo ma una dignità da difendere: questo il comunicato diffuso nel programma radiofonico “La Voce della Nord”.

MILAN-LAZIO – “Domani contro il Milan vogliamo vedere una squadra con attributi, dal primo istante vogliamo vedere un atteggiamento deciso, cattivo agonisticamente, voglioso, vogliamo vedere una squadra che dall’inizio faccia capire al Milan che non si passa. Non c’è in ballo la stagione, ma la dignità. Dopo quanto fatto con il Chievo e anche in altre partite. Ora questi giocatori lo devono ai tifosi”.