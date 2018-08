La Lazio è a Marienfeld: si lavora subito sulla fase offensiva. Lotito torna sul fair play finanziario, primo ko per la Primavera

NEWS DELLA GIORNATA – Inizia oggi la seconda parte del ritiro della Lazio a Marienfeld. Dopo essere atterrati a Dortmund e arrivati in città in pullman, la Lazio è arrivata nella cittadina tedesca insediandosi nell’hotel, presente il direttore sportivo Tare insieme alla squadra. Alle 18 scatta l’allenamento: presenti tutti, escluso Berisha. Inzaghi insiste sul lavoro della fase offensiva, davanti agli occhi attenti del ds albanese. Nel pomeriggio il presidente Lotito è tornato a dire la sua sul Fair Play finanziario: “Lazio? Serve stabilità, nell’ultimo semestre ricavato un utile di quasi 50 milioni”.

CALCIOMERCATO – Resta confuso il futuro di Milinkovic che, dopo il match contro l’Arsenal in cui si era scambiato la maglia con Aubameyang, aveva commentato: “Bello l’affetto dei tifosi, sono concentrato sulla Lazio”. La pista Martinez si è raffreddata dopo l’arrivo di Correa ed il giocatore sul possibile interesse di altri club ha commentato: “Io proposto in Europa? Tutte bugie, non sono un giocattolo da offrire”. Vanaken, trequartista in forza al Club Brugge, invece non chiude ad alcuna trattativa: “Sono felice al Brugge, ma se arriveranno offerte ci penserò”. L’ag. di Wesley, altro obiettivo della Lazio nelle scorse settimane, ha invece definitivamente chiarito la posizione del suo assistito: “Lascerà il Belgio solo quando segnerà 20 gol”.

IL RESTO DELLE NEWS – La Lazio Primavera esce sconfitta dalla terza amichevole stagionale: in campo anche Tilli, osservato speciale di Bonacina. Il Chievo, intanto in anticipo, comunica i prezzi dei biglietti per il settore ospiti: con la Lazio prezzi da big match. Infine svolta Maldini: l’ex Milan sarà direttore dello sviluppo del club dalla prossima stagione.