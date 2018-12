La Lazio e i gol: solo la Juventus ha fatto meglio

LAZIO GOL 2018 – La splendida rete di Milinkovic contro il Torino è stata l’ultima di un 2018 ricco di gol. Nell’anno solare soltanto la Juventus (76 gol) ha segnato di più della Lazio (74 gol). Se la squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere al livello delle primissime per quanto riguarda i gol fatti non si può dire altrettanto della fase difensiva.

LAZIO GOL PRESI 2018 – La fase difensiva è il vero problema che impedisce alla Lazio di essere tra le prime della classe. In Serie A registrare la difesa è probabilmente molto più importante che andare in rete e non è un caso che la classifica dei gol subiti sia comandata ancora dalla Juventus (20 gol). In questa graduatoria, come riporta Lazio Page, i biancocelesti sono addirittura noni (48 gol), peggio di Fiorentina (44) e Atalanta (41). Se davvero si vuole puntare alla Champions, migliorare la fase difensiva sarà l’obiettivo del 2019.