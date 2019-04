La Lazio ha bisogno di Milinkovic: tecnica, fisico e gol. Contro l’Inter raggiunto un traguardo storico

LAZIO MILINKOVIC – La Lazio riparte da Milinkovic. Il centrocampista serbo è rimasto in panchina per 69 minuti nell’ultimo match casalingo contro il Sassuolo e la sua assenza è stata pagata a caro prezzo. Il giocatore serbo, se in forma, rappresenta una risorsa unica per Inzaghi: fisicità, tecnica, colpi di classe ed improvvisazione e tutto in un solo uomo. Il mister ha deciso di farlo rifiatare domenica scorsa ma contro il Milan tornerà a guidare la squadra dal primo minuto. L’ultima volta a San Siro ha colpito, siglando il gol vittoria contro l’Inter. Una rete storica, la numero 100 in trasferta segnata dalla Lazio sotto la gestione Inzaghi.

VOGLIA DI CHAMPIONS – Contro la Spal non sono arrivati gol, ora è tempo di ricominciare a segnare. In piena volata Champions, la Lazio torna a San Siro per la prova del nove. Servirà il miglior Milinkovic per provare a conquistare la vittoria. Testa al campo e non al mercato, almeno per il momento. Se ne parlerà, sicuramente, a fine stagione, quando con la Lazio valuterà il da farsi. La corsa Champions orienterà scelte di mercato, conferme o cessioni, prezzi di entrata e di uscita. Milinkovic è un giocatore della Lazio e ha solo un obiettivo davanti ai suoi occhi.